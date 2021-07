Gaetan Nicot Quartet + Electroplume Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes, 5 août 2021-5 août 2021, Nantes.

2021-08-05

Horaire : 19:00 00:00

Gratuit : oui

Gaëtan Nicot Quartet – Live – Jazz Depuis deux ans, le pianiste Gaëtan Nicot s’est entouré de Pierrick Menuau (saxophone ténor), Sébastien Boisseau (contrebasse) et Arnaud Lechantre (batterie). Le concept du quartet est simple : partage et communion pour une musique vivante aux humeurs changeantes, où chacun vient jouer comme il parlerait. Le pianiste s’est mis à composer dans une optique d’échange et de partage de jeu à quatre. Ces morceaux, invitations au voyage sonore, retranscrivent en mélodies des paysages orageux, des images de ville, des impressions et des émotions.Électroplume – Live – Bird Jazz Porté par Christophe Piot, le projet Électroplume mêle chants d’oiseaux et batterie. Communs, rares ou exotiques, les oiseaux ont tous une mélodie, un rythme à nous faire entendre. Christophe Piot propose une sélection poétique et rythmée de leurs mélopées. Une carte blanche Trempo à Court-Circuits — Cartes Blanches est un dispositif de la Ville de Nantes. Il s’adresse aux acteurs·rices culturel·les de la région et à l’ensemble des associations de l’Île de Nantes qui souhaitent organiser un événement public à Trempo : concert, spectacle, conférence, projection, table-ronde…

Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes 6 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes