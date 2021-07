Gaëtan Chope la banane – version intimiste Théâtre le douze dix-huit, 21 août 2021-21 août 2021, Le Grand-Saconnex.

Théâtre le douze dix-huit, le samedi 21 août à 18:00

Auteur-compositeur-interprète de plus de 150 chansons dont 3 disques d’or, Gaëtan est LE chanteur adoré des enfants. En 2018, il offre à son public un sixième album qui n’a pas son pareil dans le monde de la chanson pour enfants. L’artiste y étoffe encore sa palette de mélodiste et de parolier pour nous proposer un vrai remède à la morosité. Enregistré entre Paris et Bruxelles, cet album se décline en 15 petits bijoux, dans un univers déjanté et tendre qui fait du bien et vous colle un sourire dès la première chanson !

CHF 15.-

Un concert vitaminé où l’on retrouve l’univers déjanté et tendre de Gaëtan et son fidèle ukulélé.

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex



