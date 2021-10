Gaëtan – Chope la banane – Genève Plaine de plainpalais, 3 octobre 2021, Genève.

Gaëtan – Chope la banane – Genève

Plaine de plainpalais, le dimanche 3 octobre à 10:15

Gaëtan invite ses petits fans à le rejoindre pour fêter cet anniversaire dans la bonne humeur. ———————————————————————————————- ### Si vous avez un coup de blues dimanche passez à la plaine de Plainpalais, nous y serons ! **Univers** [Vidéos Youtube](https://www.youtube.com/user/Gaetanestdanslecran) Facebook: @gaetan.kids Instagram : @gaetan.kids [Voir le site internet de l’artiste](https://gaetan.ch/page.php?label=home) **Qui est Gaëtan ?** Gaëtan, c’est…7 albums, 150 chansons 50’000 spectateurs en 160 concerts par tournée En deux mots Auteur-compositeur-interprète de 6 albums pour enfants (plus de 150 chansons) dont 3 disques d’or, recommandé par le DIP et chanté dans les écoles, reconnu par Henri Dès, soutenu par Sanseverino qui a participé à l’album “Zingoingoin”, applaudi par plus de 50 000 fans lors de ses tournées dans toute la francophonie, Gaëtan est un sacré lascar qui taille sa route comme il cisèle sa carrière, avec succès et panache. 7 albums Son premier album (2001) “37 chansons courtes…” remporte un tel succès (disque d’or) que Gaëtan sort “Parler à la lune” (2004) dans la foulée. Paraît alors “Martin la Chance” (2008) qui accroît la popularité de son papa. L’album “Les chocottes” (2012, disque d’or), neuf et inattendu, annonce la parution fracassante de “Zingoingoin” (2015). Numéro 6 avec “Chope la banane” (2018) qui ravit toute la famille et dont la chanson éponyme devient un hymne pour tous. Et de 7 avec “Le Noël de Gaëtan” (2020), des chansons de Noël qui sentent bon le pain d’épices. À la scène Depuis 2004, Gaëtan écume les scènes de la francophonie et donne des concerts jusqu’en Haïti. En 2014, il fête ses 10 ans de scène à l’Opéra de Lausanne: c’est un triomphe! En 2016, ses chansons sont orchestrées pour 130 choristes et musiciens: le concert “Symphoniquement Gaëtan” est acclamé par une salle de 2’000 personnes! En été 2018, il présente “Gaëtan, ses comptines de OUF !”, un spectacle seul en scène qu’il joue plus de 50 fois à la Comédie St-Michel à Paris. Après sa grande tournée “Zingoingoin” (2015-2018), Gaëtan présente son nouveau spectacle “Chope la banane” (2019). À l’école Les albums de Gaëtan sont célèbres à l’école! Ils sont recommandés par les experts de l’instruction publique suisse. Gaëtan crée la chanson “Frotte tes quenottes” qui devient un outil prophylactique utilisé dans les écoles par les enseignants en hygiène bucco-dentaire. À la télé Gaëtan compose le générique de la série pour les enfants “Les bidules de Jules” réalisée par les frères Guillaume (Max & Co.) Cette série, traduite en trois langues, est diffusée à la télévision suisse. Il a aussi composé la BO de l’animation “L’attaque des Gloutons”. À la radio Depuis le mois de mai 2019, Gaëtan présente sa propre émission de radio qui donne la parole aux enfants: “Chope la banane” sur LFM. Collaborations artistiques Sanseverino, Yann Lambiel, Roby Seidel, Pierre Cendors, Dominique Fillon, Alain Morisod, Jean-François Berger, Xavier Tribolet, Laurent Vernerey, Christophe Deschamps,… Univers Vidéos Youtube Ecoutez le single du nouvel album Facebook: @gaetan.kids Instagram : @gaetan.kids Voir le site internet de l’artiste

Entrée libre

Pour le plaisir des petites et des grandes oreilles, Gaëtan sera sur la scène d’anniversaire du TCS le dimanche 3 octobre à Plainpalais.

Plaine de plainpalais Plaine de Plainpalais Genève Jonction



