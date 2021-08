GAELLE SOLAL (TOULOUSE GUITARE) Toulouse, 20 mai 2022, Toulouse.

GAELLE SOLAL (TOULOUSE GUITARE) 2022-05-20 20:00:00 – 2022-05-20 EGLISE SAINT JEROME 2 Rue du Lieutenant-Colonel Pélissier

Toulouse Haute-Garonne

Cette année sera rythmée par 5 concerts empreints d’originalité et de transversalité.

Une saison qui sera riche en couleurs et en émotions.

Gaëlle Solal découvre la guitare classique à 5 ans et, dès l’année suivante, s’inscrit au Conservatoire de Marseille. Âgée de seulement 16 ans, elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle obtient le 1er Prix de guitare à l’unanimité, Elle participe à des concours internationaux en parallèle de son Master à la Hochschule für Musik de Cologne. En 1998, elle devient la première Française à gagner l’un des plus grands concours de guitare classique, le concours d’Alessandria. Elle remporte douze prix dans des concours nationaux et internationaux.

Engagée et solidaire, Gaëlle Solal se bat pour la présence et la visibilité des femmes dans le monde de la guitare à travers l’association Guitar’Elles dont elle est la fondatrice. Elle réside à Bruxelles depuis 2011 et enseigne au Conservatoire Royal de Gand depuis 2020.

La guitare classique au cœur de Toulouse !

Cette année sera rythmée par 5 concerts empreints d’originalité et de transversalité.

Une saison qui sera riche en couleurs et en émotions.

Gaëlle Solal découvre la guitare classique à 5 ans et, dès l’année suivante, s’inscrit au Conservatoire de Marseille. Âgée de seulement 16 ans, elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle obtient le 1er Prix de guitare à l’unanimité, Elle participe à des concours internationaux en parallèle de son Master à la Hochschule für Musik de Cologne. En 1998, elle devient la première Française à gagner l’un des plus grands concours de guitare classique, le concours d’Alessandria. Elle remporte douze prix dans des concours nationaux et internationaux.

Engagée et solidaire, Gaëlle Solal se bat pour la présence et la visibilité des femmes dans le monde de la guitare à travers l’association Guitar’Elles dont elle est la fondatrice. Elle réside à Bruxelles depuis 2011 et enseigne au Conservatoire Royal de Gand depuis 2020.

dernière mise à jour : 2021-08-25 par