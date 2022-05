Gaëlle Buswel • Sortie 13 SORTIE 13, 6 mai 2022, Pessac.

SORTIE 13, le vendredi 6 mai à 20:00

Gaëlle Buswel – Rock 70’s, Blues, Folk Après plus de 500 concerts en Europe, des tournées en Amérique du Nord, en Polynésie, au Japon, après s’être illustrée dans les mythiques salles de l’Olympia, Le Trianon, la Cigale, La café de la Danse, le New Morning, Le Divan du monde, Le Pavillon Baltard : l’Auteur-compositeur-interprète et guitariste sera sur notre scène. Artiste atypique qui ne laisse pas indifférent elle nous transportera avec une voix frissonnante. Elle sera sur scène pour nous présenter son 4ème album « Your Journey » paru en 2021. Avec un public toujours aussi comblé par son énergie débordante mêlée d’une intense émotion, elle propose aujourd’hui ses propres titres et son univers musical coloré par ses influences Américaines de blues rock, folk et rock 70’s mais bien ancré dans son époque. Des textes qui vous touchent en plein cœur, des mélodies qui vous saisissent et vous transportent. Sa capacité à traduire sa vision du monde en musique fait d’elle une artiste complète, sincère, unique. À (re)découvrir : « Last Day » – de son 4ème album : [[https://bit.ly/3M634qH](https://bit.ly/3M634qH)](https://bit.ly/3M634qH) Ouverture des portes : 20h Début du concert : 20h30 BILLETTERIE Prévente: 15€ Sur Place: 17€ (hors frais de location éventuels) (gratuit pour les – de 12 ans) Billetterie : [[https://my.weezevent.com/gaelle-buswel-1](https://my.weezevent.com/gaelle-buswel-1)](https://my.weezevent.com/gaelle-buswel-1) Site : [[https://www.sortie-13.com/](https://www.sortie-13.com/)](https://www.sortie-13.com/) INFOS PRATIQUES Bar et restauration sur place Rue Walter Scott 33600 Pessac // Parking gratuit Tram B : arrêt France Alouette Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette

SORTIE 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac L’Alouette Gironde



