Gaëlle Buswel // Howlin’ Grassman vs. Stompin’ Bigfoot à la Grande Ourse

Gaëlle Buswel // Howlin’ Grassman vs. Stompin’ Bigfoot à la Grande Ourse, 14 mai 2022, . Gaëlle Buswel // Howlin’ Grassman vs. Stompin’ Bigfoot à la Grande Ourse

2022-05-14 21:00:00 – 2022-05-14 “Gaëlle Buswel, une artiste atypique qui ne laisse pas indifférent. Une voix à faire frissonner les entrailles qui déclenche frissons et chair de poule en série. Howlin’ Grassman Vs Stompin’ Bigfoot, c’est un « Two men band » à l’américaine, un duo très énergique au son brut, au rock’n roll sauvage et au blues poisseux.”(©La Grande Ourse) “Gaëlle Buswel, une artiste atypique qui ne laisse pas indifférent. Une voix à faire frissonner les entrailles qui déclenche frissons et chair de poule en série. Howlin’ Grassman Vs Stompin’ Bigfoot, c’est un « Two men band » à l’américaine, un duo très énergique au son brut, au rock’n roll sauvage et au blues poisseux.”(©La Grande Ourse) dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville