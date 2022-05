Gaëlle Buswel

Gaëlle Buswel, 13 mai 2022, . Gaëlle Buswel

2022-05-13 – 2022-05-13 Voix engagée et guitares acérées, c’est sous le signe d’un rock résolument ancré dans son époque que Gaëlle Buswel signe son retour discographique.

Ce nouvel opus, enregistré dans les cadres prestigieux des studios ICP (Bruxelles) et Abbey Road (Londres), n’en renie pas pour autant les influences musicales de cette chanteuse protéiforme qui navigue également avec bonheur dans des registres blues ou de la folk music. Un large spectre sonore, également mis en exergue sous les lumières des projecteurs, où la jeune femme déploit une énergie aussi sincère que communicative. Ringo Starr, Beth Hart ou encore ZZ Top ne s’y sont pas trompés, lui confiant à l’envie de prestigieuses premières parties. En 2020, face à cette déferlante, vous tomberez à votre tour sous le charme d’une artiste dont la générosité n’a d’égal que le talent. +33 2 98 46 06 88 https://www.cabaretvauban.com/programme/745-ga%C3%ABlle-buswel.html?date=2022-05-13-20-30 Voix engagée et guitares acérées, c’est sous le signe d’un rock résolument ancré dans son époque que Gaëlle Buswel signe son retour discographique.

Ce nouvel opus, enregistré dans les cadres prestigieux des studios ICP (Bruxelles) et Abbey Road (Londres), n’en renie pas pour autant les influences musicales de cette chanteuse protéiforme qui navigue également avec bonheur dans des registres blues ou de la folk music. Un large spectre sonore, également mis en exergue sous les lumières des projecteurs, où la jeune femme déploit une énergie aussi sincère que communicative. Ringo Starr, Beth Hart ou encore ZZ Top ne s’y sont pas trompés, lui confiant à l’envie de prestigieuses premières parties. En 2020, face à cette déferlante, vous tomberez à votre tour sous le charme d’une artiste dont la générosité n’a d’égal que le talent. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville