Le samedi 9 avril 2022

de 17h à 18h15

Lorsqu’elle se rend au musée, Gaëlle Bourges aime faire l’acquisition de cartes postales des œuvres qu’elle y a vues. C’est sa manière de continuer à entretenir un rapport fécond et critique avec les tableaux. La célèbre Olympia d’Édouard Manet est l’un d’eux : au premier plan une femme allongée, blanche et nue, reçoit un bouquet de fleurs apporté par une autre femme, noire et habillée. Cette dernière a rarement fait l’objet de commentaires par l’histoire de l’art. LAURA, entend alors lui redonner une épaisseur historique : on sait par exemple qu’elle s’appelait Laure. Par un jeu de couleurs, de lumières, d’objets et postures, convoquant les œuvres qui ont guidé Manet ou celles inspirées de son Olympia, le quatuor enquête sur la distribution des rôles et la place des modèles féminins dans l’art occidental, pour recréer peu à peu leur « Olympia », renommée LAURA. Spectacle bilingue Français-LSF Bord de plateau À partir de 9 ans Spectacles -> Jeune public Atelier de Paris / CDCN Route du Champ de Manœuvre Paris 75012

