du mardi 25 janvier 2022 au mercredi 26 janvier 2022 à Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles

**Gaël Santisteva** s’empare de la figure du magicien disparu **José Garcimore**, l’éternel loser, pour créer une performance volontairement décalée qui s’inspire du cirque. Aux prises avec un dispositif scénique chaotique qui se joue des codes du divertissement, des performeurs célèbrent la simplicité des paillettes imperceptibles de l’existence. Tours de passe-passe, chansons pop, solo de claquettes, prouesses physiques, ils déploient une ode à la décroissance en dissonance avec le monde complexe, surinformé et ultrarapide dans lequel nous évoluons.

Plein tarif : 10€ / Réduit : 8€ / Groupe : 5€ (mini 5pers.)

Le CWB|Paris invite Gaël Santisteva à s'emparer de la figure du magicien disparu José Garcimore. Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles 46 rue Quincampoix, 75004 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T20:00:00 2022-01-25T21:30:00;2022-01-26T20:00:00 2022-01-26T21:30:00

