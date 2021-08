Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Gaël Horellou “Identité” Project + Cor Caroli Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

10e Automne Jazz En Velay

Gael Horellou Identité vous invite à découvrir une ode au métissage, entre langueurs blues et percussions festives, ce sera un concert aux saveurs épicées ! Avec une première partie assurée par le groupe Cor Caroli. letheatre@lepuyenvelay.fr +33 4 71 09 03 45 https://spectacles-envelay.com/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par

