Gael Faye et Sofiane Pamart Lyon 5e Arrondissement, 7 juillet 2022, Lyon 5e Arrondissement. Gael Faye et Sofiane Pamart Lugdunum Théâtres Romains de Fourvière 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement

2022-07-07 21:15:00 21:15:00 – 2022-07-07 Lugdunum Théâtres Romains de Fourvière 6 rue de l’Antiquaille

Que la poésie de ces deux virtuoses emplisse le Grand théâtre ! Avant la transe des mots de Gael Faye, un déluge de notes sera donné par Sofiane Pamart, le pianiste référent du rap français.

