On l’aime, on l’adore ! Sans équivoque, Gaël Faye fait partie des chouchous du festival. 4 ans après son passage fulgurant et inoubliable sur la grande scène de Voix de Fête, ce magicien des mots, ce sculpteur de sons, cet alchimiste des cultures revient pour une unique date en Suisse. Dans sa besace, un nouvel album surprenant, Lundi Méchant, écrit entre Bujumbura et New York. Des sonorités africaines, des beats de hip hop américain, des textes ciselés (dont un offert par Christiane Taubira), ce nouvel opus surprend, hypnotise et donne la pêche ! Ceux qui connaissent Gaël viendront sans hésiter… Les autres feraient mieux de se laisser tenter sous peine de se priver d’un concert magistral. À bon entendeur ! Plus d’infos : [[https://www.voixdefete.com/artistes/gael-faye/](https://www.voixdefete.com/artistes/gael-faye/)](https://www.voixdefete.com/artistes/gael-faye/)

Plein Tarif : CHF 48.- / AVS, AI, Chômeur : CHF 43.- / Abonné annuel Unireso : CHF 43.- / Club Tribune : CHF 43.- / Membre ASMV : CHF 36.- / Étudiant, écolier : CHF 36.- / 20 Ans / 20FR : CHF 33.-

