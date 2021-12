GAËL FAYE 6Mic, 27 mai 2022, Aix-en-Provence.

Chanteur, compositeur et écrivain, Gaël Faye (37 ans) multiplie les créations artistiques, au point d’avoir récemment adapté au cinéma son bouleversant livre « Petit Pays » (prix Goncourt des lycéens en 2016) Un titre présent dès 2013 sur son premier album « Pili Pili sur un croissant au beurre ». Car son Burundi natal, l’exil, la guerre et l’amour porté à son pays marquent aussi profondément l’œuvre musicale de cet artiste ultra complet. Ses derniers EP « Rythmes et botanique » (2017) et « Des Fleurs » (2018) confirment le talent hors pair de ce slameur et rappeur pour publier des morceaux puissants et engagés. Surnommé Picaflore, Gaël Faye est aussi devenu révélation scène aux Victoires de la musique 2018. Sans doute pas sa dernière reconnaissance de prestige. — Tarifs : 25€ / 22€ —- Fermeture des préventes en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Concert debout —- Billetterie : [https://bit.ly/3oYxelW](https://bit.ly/3oYxelW) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

