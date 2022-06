Gaël Duro et Sunny Inside – Concert Lanvollon, 2 juillet 2022, Lanvollon.

Gaël Duro et Sunny Inside – Concert

Auditorium du moulin de Blanchardeau Route de Blanchardeau Lanvollon Côtes d’Armor Route de Blanchardeau Auditorium du moulin de Blanchardeau

2022-07-02 – 2022-07-02

Route de Blanchardeau Auditorium du moulin de Blanchardeau

Lanvollon

Côtes d’Armor

Concert organisé par l’Association des Jeunes diabétiques des Côtes d’Armor.

La soirée commencera par Gaël Duro : en formation solo piano-voix et machine Gaël Duro distille une chanson française aux textes ciselés , à des compositions variants entre ballade et swing-jazzy, avec cette voix grave qui donne un univers assez Gainsbourien à ses chansons.

Ensuite, avec Sunny Inside, vous mettrez un pied en Californie, l’autre en Bretagne. Là où un folk-rock rencontrerait une chanson française, où la guitare d’un Neil Young croiserait la sensibilité d’un William Sheller, traine l’écho d’une voix dont les mots et les mélodies nous amènent chez Sunny Inside. Ses chansons ne se veulent que véhicules, transports d’émotions, de ressentis. Ballades fugaces ou plus durables, en première classe ou en stop, les images défilent… Alors… Embarquons !

Buvette et restauration, galettes et crêpes, sur place à partir de 19h.

Réservations par téléphone ou dans les commerces : « Une fleur m’a dit » et le Café des Sports à Lanvollon, le bar-cave à vin « Le Piano Bleu » à St Brieuc.

Concert organisé par l’Association des Jeunes diabétiques des Côtes d’Armor.

La soirée commencera par Gaël Duro : en formation solo piano-voix et machine Gaël Duro distille une chanson française aux textes ciselés , à des compositions variants entre ballade et swing-jazzy, avec cette voix grave qui donne un univers assez Gainsbourien à ses chansons.

Ensuite, avec Sunny Inside, vous mettrez un pied en Californie, l’autre en Bretagne. Là où un folk-rock rencontrerait une chanson française, où la guitare d’un Neil Young croiserait la sensibilité d’un William Sheller, traine l’écho d’une voix dont les mots et les mélodies nous amènent chez Sunny Inside. Ses chansons ne se veulent que véhicules, transports d’émotions, de ressentis. Ballades fugaces ou plus durables, en première classe ou en stop, les images défilent… Alors… Embarquons !

Buvette et restauration, galettes et crêpes, sur place à partir de 19h.

Réservations par téléphone ou dans les commerces : « Une fleur m’a dit » et le Café des Sports à Lanvollon, le bar-cave à vin « Le Piano Bleu » à St Brieuc.

Route de Blanchardeau Auditorium du moulin de Blanchardeau Lanvollon

dernière mise à jour : 2022-06-22 par