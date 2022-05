Gaël Davrinche (peinture) – Un été ornais contemporain Carrouges, 18 juin 2022, Carrouges.

Gaël Davrinche (peinture) – Un été ornais contemporain Carrouges

2022-06-18 – 2022-09-18

Carrouges Orne

Gaël Davrinche mène une carrière artistique internationale, collaborant à des expositions aussi bien en Europe qu’en Asie.

Son ’œuvre prolifique se décline sous la forme de peintures, dessins, sculptures ou encore estampes, réinvestit principalement les genres classiques du portrait et de la nature morte dans un dialogue plastique entre la tradition et la déconstruction complète de cette dernière. L’artiste n’a en effet de cesse de creuser, fouiller, puiser au cœur de l’Histoire de l’Art dans les œuvres de ses illustres pairs ce qui fait selon lui l’essence-même de la peinture. Empruntant fréquemment au registre graphique de l’enfance, il cite et caricature avec humour les chefs d’œuvres de l’art européen dans le cadre d’une série fleuve nommée « Les Revisités », entamée il y a une douzaine d’année et dont l’on décèle encore les soubresauts dans sa production actuelle.

Visite comprenant la visite des appartements du château.

