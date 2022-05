Gaël Berlinger Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Gaël Berlinger Dieulefit, 14 mai 2022, Dieulefit. Gaël Berlinger Dieulefit

2022-05-14 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-14 00:00:00 00:00:00

Dieulefit Drôme Dieulefit EUR Très proche depuis son enfance du style et de l’approche musicale que

représente le Jazz, les compostions de Gaël Berlinger en sont

influencées tout en s’imprégnant d’une modernité issue du HipHop et de

la scène anglaise de ces dernières années. contact@mine-dart.fr +33 6 18 78 71 00 https://www.mine-dart.fr/ Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-04-29 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Ville Dieulefit lieuville Dieulefit Departement Drôme

Dieulefit Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Gaël Berlinger Dieulefit 2022-05-14 was last modified: by Gaël Berlinger Dieulefit Dieulefit 14 mai 2022 Dieulefit Drôme

Dieulefit Drôme