Repas à la ferme – Mieux manger pour préserver sa santé GAEC Lorgue Bellac, 8 octobre 2023, Bellac.

Repas à la ferme – Mieux manger pour préserver sa santé Dimanche 8 octobre, 11h00 GAEC Lorgue

Repas à la ferme

Mieux manger pour préserver sa santé

En 2022, partout en France, les élus bénévoles de la MSA ont organisé des événements ludiques, festifs ou pédagogiques sur le thème de l’alimentation. La MSA du Limousin, engagée dans la promotion de la prévention santé, avait choisi d’orienter ses actions vers « le mieux manger pour préserver sa santé ».

Désireux de mettre de nouveau en lumière le Limousin et ses agriculteurs, Gilles GIRAUD, élu MSA, a mobilisé son réseau et a impliqué les élus de son territoire pour créer une journée conviviale et festive :

Le dimanche 8 octobre 2023 – De 11h à 17h

Sur le GAEC Lorgue – Lepaud 87300 BELLAC

Au programme :

Toute la journée

Présence de producteurs locaux désireux de partager leurs savoir-faire et leur attachement à leur métier : viande limousine, fruits et légumes, produits laitiers (vache, chèvre et brebis), pains, miel, safran… Et bien sûr, le GAEC Lorgue qui proposera également ses produits à la vente (agneau, cul noir, porc rose, veau de lait, pommes de terre). Possibilité pour les visiteurs de se restaurer directement sur l’exploitation, avec les produits achetés sur place. Pré-réservations pour la restauration sur place au 06.45.38.73.19 (Jusqu’au 5 octobre 2023)

Ateliers diététiques et ludiques proposés par Marion CHÊNE, diététicienne

À partir de 13h30

Concert de Philippe LARS, comédien-chanteur

Entrée gratuite et ouverte à tous : nous vous attendons nombreux !

GAEC Lorgue Lepaud 87300 BELLAC Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T11:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

2023-10-08T11:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

Repas Ferme