Marché de Noël à la ferme GAEC La Cavale Montoison, 1 décembre 2023, Montoison.

Montoison,Drôme

3ème édition du marché de Noël à la ferme: produits de la ferme(légumes, bocaux, laines) et d’autres artisanes et producteurs locaux: céramique, biscuits, tisanes… Buvette et petite restauration sur place. Stand maquillage tout au long de l’évènement!.

2023-12-01 16:00:00 fin : 2023-12-01 20:00:00. .

GAEC La Cavale Les Vallons

Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



3rd edition of the farm Christmas market: products from the farm (vegetables, jars, wool) and from other local artisans and producers: ceramics, cookies, herbal teas… Refreshments and snacks on site. Face-painting booth throughout the event!

3ª edición del mercado navideño de la granja: productos de la granja (verduras, tarros, lana) y de otras artesanas y productoras locales: cerámica, galletas, infusiones… Refrescos y tentempiés in situ. Puesto de pintacaras durante todo el evento

weihnachtsmarkt auf dem Bauernhof: Produkte vom Bauernhof (Gemüse, Einmachgläser, Wolle) und von anderen lokalen Handwerkern und Produzenten: Keramik, Kekse, Kräutertee… Getränke und kleine Snacks vor Ort. Schminkstand während der gesamten Veranstaltung!

