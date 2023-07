Portes ouvertes de la Cave à Cidre GAUTARD (G.A.E.C. GAUTARD-MERLIER) – Saint Germain de Montgommery GAEC GAUTARD – MERLIER Val-de-Vie, 20 juillet 2023, Val-de-Vie.

Val-de-Vie,Calvados

Portes ouvertes de la Cave à Cidre GAUTARD (G.A.E.C. GAUTARD-MERLIER) à Saint Germain de Montgommery le jeudi 20 juillet ainsi que les jeudis 3, 17 et 31 août de 10h à 19h..

2023-07-20 10:00:00 fin : 2023-07-20 19:00:00. .

GAEC GAUTARD – MERLIER La Cave à Cidre GAUTARD

Val-de-Vie 14140 Calvados Normandie



Open house at Cave à Cidre GAUTARD (G.A.E.C. GAUTARD-MERLIER) in Saint Germain de Montgommery on Thursday July 20 and Thursdays August 3, 17 and 31 from 10am to 7pm.

Jornada de puertas abiertas en la Cave à Cidre GAUTARD (G.A.E.C. GAUTARD-MERLIER) de Saint Germain de Montgommery el jueves 20 de julio y los jueves 3, 17 y 31 de agosto de 10.00 a 19.00 h.

Offene Türen der Cave à Cidre GAUTARD (G.A.E.C. GAUTARD-MERLIER) in Saint Germain de Montgommery am Donnerstag, den 20. Juli sowie am Donnerstag, den 3., 17. und 31. August von 10 bis 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité