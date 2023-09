Semaine gourmande : Visite de ferme Gaec du Nid Le Chambon-sur-Lignon, 26 octobre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Visite de la ferme d’Etienne et Mathieu. Vaches, veaux, cultures (lentilles, pommes de terre, colza). Achats possibles..

2023-10-26 10:30:00 fin : 2023-10-26 12:00:00. EUR.

Gaec du Nid Manissolle

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Visit Etienne and Mathieu’s farm. Cows, calves, crops (lentils, potatoes, rapeseed). Shopping available.

Visita a la granja de Etienne y Mathieu. Vacas, terneros, cultivos (lentejas, patatas, colza). Compras disponibles.

Besuch des Bauernhofs von Etienne und Mathieu. Kühe, Kälber, Ackerbau (Linsen, Kartoffeln, Raps). Einkaufen möglich.

