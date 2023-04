De Ferme en Ferme à la Ferme de la Fauchère GAEC des petits grains Sainte-Jalle Catégories d’Évènement: Drôme

2023-04-29 – 2023-04-30

Drome . Brasserie paysanne bordée par les champs de céréales destinées à l’élaboration de nos bières.

Sur le parcours des 2 circuits vélo, familial ou aventurier.

Info : https://www.defermeenferme.com/circuit-11-nyonsais petitsgrains@yahoo.fr +33 4 75 26 65 97 GAEC des petits grains Ferme de la Fauchère Sainte-Jalle

