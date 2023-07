Visite aux gaec de l’Herm Gaec de l’Herm Boisset, 11 juillet 2023, Boisset.

Boisset,Haute-Loire

C’est l’heure de la traite des vaches et du biberon des veaux au Gaec de l’Herm! Après la visite, quel délice de déguster les glaces fabriquées à la ferme. . Réservation obligatoire 06 68 95 13 16..

2023-07-11 17:30:00 fin : 2023-08-22 19:30:00. EUR.

Gaec de l’Herm L’Herm

Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



It’s time to milk the cows and bottle-feed the calves at Gaec de l’Herm! After the visit, what a delight to taste the ice creams made on the farm . Reservations required 06 68 95 13 16.

Es la hora del ordeño de las vacas y de la alimentación de los terneros en Gaec de l’Herm Después de la visita, qué delicia degustar los helados elaborados en la granja . Reserva obligatoria 06 68 95 13 16.

Im Gaec de l’Herm werden die Kühe gemolken und die Kälber mit der Flasche gefüttert! Nach der Besichtigung können Sie das auf dem Hof hergestellte Eis probieren. Reservierung erforderlich 06 68 95 13 16.

Mise à jour le 2023-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron