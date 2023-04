Ferme ouverte à GAEC de la Chataigneraie GAEC de la Chataigneraie, 14 mai 2023, Couëron.

Ferme ouverte à GAEC de la Chataigneraie Dimanche 14 mai, 10h00 GAEC de la Chataigneraie Entrée libre

Venez découvrir la vie d’une ferme bio, ses productions, ses

méthodes, son histoire familiale et surtout les femmes et les

hommes qui nous nourrissent et qui vivent l’agriculture de demain

dans le plus grand respect des saisons, des paysages et des

animaux. Voici le détail du programme que nous vous réservons !

Programme à partir de 10h

– Petit déjeuner bio et équitable

– Marché de produits bios tout au long de la journée

– Visites de la ferme

– Dégustations de produits de la ferme

– Ateliers découverte

– Cueillette en famille

– Fruits et légumes de saison

– Stands, jeux et animations sur l’agriculture bio et le commerce équitable

Pause déjeuner

Pique-nique partagé

Parking sur place

GAEC de la chataigneraie

1 impasse de la chataigneraie

44220 Couëron

GAEC de la Chataigneraie 44220 COUËRON Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

