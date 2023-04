Ferme ouverte GAEC Château Grand Chêne GAEC Château du Grand Chêne, 14 mai 2023, Dunes.

Ferme ouverte GAEC Château Grand Chêne Dimanche 14 mai, 10h00 GAEC Château du Grand Chêne Entrée libre / Inscriptions conseillées

Venez découvrir la vie d’une ferme bio, ses productions, ses

méthodes, son histoire familiale et surtout les femmes et les

hommes qui nous nourrissent et qui vivent l’agriculture de demain

dans le plus grand respect des saisons, des paysages et des

animaux. Voici le détail du programme que nous vous réservons !

Programme à partir de 10h

– Balade à la rencontre de la ferme

Programme à partir de 12h

– Marché gourmand bio ou pique-nique sorti du panier avec

L & lui > vins, jus de raisins, apéro

Les côteaux du Marassé > fromage de chèvre

Les croque-monsieur de Adelia

Salade de Celestina

Les crêpes et gourmandises de Mam Eloka

Programme à partir de 14h

– Stands, animations et jeux sur l’agriculture biologique et le commerce équitable

– Démo de « Parkour » avec Rayan et Gustin

– Concert -Bal avec «Marc et ses Coussins »

Parking sur place

GAEC Château du grand Chêne

Lieu-dit Sazi

82340 DUNES

GAEC Château du Grand Chêne 82340 Dunes Dunes 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

