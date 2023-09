Poussières en agriculture : évolution du matériel et santé GAEC BOLE ROSAIN Geruge Catégories d’Évènement: Geruge

Jura Poussières en agriculture : évolution du matériel et santé GAEC BOLE ROSAIN Geruge, 6 octobre 2023, Geruge. Poussières en agriculture : évolution du matériel et santé Vendredi 6 octobre, 09h00 GAEC BOLE ROSAIN Les délégués MSA de la MSA de Franche-Comté et l’ASEPT (1) Franche-Comté/Bourgogne

proposent un moment d’échanges sur ce thème :

Vendredi 6 octobre 2023 à partir de 9 heures

A GERUGE – 39570

Au programme :

• 9h : pot d’accueil au GAEC Bole-Rosain à Géruge

• 11h : RDV salle de mairie à Géruge

• Visite d’exploitation et échanges avec Jean-Michel Lornet, médecin du travail MSA et

Raphaël Faivre, agriculteur patient référent

• 12h30 : déjeuner offert par la MSA et l’ASEPT (réservation obligatoire). GAEC BOLE ROSAIN 230 chemin de la grange rouge 39570 Geruge Geruge 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T09:00:00+02:00 – 2023-10-06T12:30:00+02:00

2023-10-06T09:00:00+02:00 – 2023-10-06T12:30:00+02:00 Poussières agricuture MSA Franche-Comté Détails Catégories d’Évènement: Geruge, Jura Autres Lieu GAEC BOLE ROSAIN Adresse 230 chemin de la grange rouge 39570 Geruge Ville Geruge Departement Jura Lieu Ville GAEC BOLE ROSAIN Geruge latitude longitude 46.625446;5.532429

GAEC BOLE ROSAIN Geruge Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geruge/