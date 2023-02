La ferme Arc en Ciel ouvre ses portes-Printemps Bio // REPORTÉ GAEC Arc en Ciel, 16 mai 2021, Bazougers.

La ferme Arc en Ciel ouvre ses portes-Printemps Bio // REPORTÉ Dimanche 16 mai 2021, 14h00 GAEC Arc en Ciel

Réservations pour le spectacle Jauge maximum de 60 personnes pour le spectacle. Participation libre pour le spectacle.

La ferme Arc en Ciel et l’association “la Jardinière” -Pays de la Loire Grandeur Nature

GAEC Arc en Ciel Lieu-dit Placé, 53170 Bazougers Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire

Visite de la ferme, le fournil, la fromagerie. Marché de produits bio

Bourse aux vêtements, restauration rapide sur place.

Spécial pour parents et enfants. Animations diverses par l’association “La Jardinière” en lien avec l’ouverture d’une école maternelle à la ferme en septembre 2021.

Programme de la journée et informations sur l’école : www.ecolealaferme.com, lajardiniere@vivaldi.net, 0243023021 /0786753800

15h00 Spectacle de Bretelle et Garance LA PART DES CHOSES *

* Spectacle musical tout public – (Durée — 45 minutes)On retrouve l’univers joyeux, la folie douce et la profondeur de Bretelle et Garance.

Les chansons parlent de la terre, des soirs que rien n’arrête, des femmes et des hommes qu’on regarde, d’Antigone.Du recueillement méditatif à la transe polyphonique, c’est un spectacle résolument lumineux.

La part des choses est une forme légère, acoustique. Ce qui se joue est ténu, puissant et intense. Un voyage d’ici et maintenant, pour rencontrer le public, et lui faire du bien.

De et avec Lise Moulin et Vincent Ruche.

En partenariat avec le Civam Bio 53

Evènement reporté au mois d’Août.

dekamping@hotmail.fr



ecole a la ferme