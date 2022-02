gadoue Paul B Massy Catégories d’évènement: Essonne

Massy

gadoue
Paul B, le 18 mai 2022, Massy.

Paul B, le mercredi 18 mai à 15:00

Le public s’installe tout autour d’une piste recouverte de boue blanche. Au centre de cette piste, un jongleur en complet veston cumule les difficultés : ne pas se salir, ne pas glisser, ne pas faire tomber sa balle, tout en tentant des figures de plus en plus complexes. Ça colle, ça glisse, ça tache… Petits et grands, tout le monde se reconnaît : Gadoue, c’est le plaisir de la patouille, le frisson du défendu, la joie du pas correct.

tarif plein 10€ / carte jeune public 7€

cirque / jonglage
Paul B
6 allée de Québec
Massy

2022-05-18T15:00:00 2022-05-18T15:30:00

