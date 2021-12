Gadjo Michto MJC Espace Le Trèfle | Ungersheim, 22 janvier 2022, Ungersheim.

Gadjo Michto

MJC Espace Le Trèfle | Ungersheim, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Influencés par les musiques des Balkans, **Gadjo Michto** offre une musique hétéroclite à l’image de ces musiciens bretons, lorrains et alsaciens. « Éviter la crise ? Restez en mouvement ». Le credo du ministère de l’économie poétique de Slobanie est sans appel ! Les Gadjo Michto vous emmènent dans l’ère klezmer en suivant les sentiers des nomades où les temps et doubles croches s’agrippent à la roulotte. Les rythmes endiablés des Balkans, assaisonnés d’un zeste de flamenco, viennent à la rencontre des ballades mélancoliques qui sauront adoucir le tambour du cœur. Distribution des musiciens : David Van Haaren (violon et chœur); Jean-Christophe Lauth (guitare et percussions); Marie Taglan (accordéon et chœur); Marc-Antoine Cravek (guitare, violon et chant); Jean-Pascal Klipfel (contrebasse); Antoine Gindensperger (clarinette). Site web : [http://gadjomichto.com/](http://gadjomichto.com/) Renseignements et réservations au 06.74.39.58.80 ou par mail : [letrefle.ungersheim68@orange.fr](mailto:letrefle.ungersheim68@orange.fr). Pass sanitaire obligatoire.

Plein tarif : 12.00 €

Musique klezmer

MJC Espace Le Trèfle | Ungersheim Rue d’Ensisheim, 68190 Ungersheim Ungersheim Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T22:30:00