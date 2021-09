Gadianm en concert acoustique Médiathèque André Malraux, 9 octobre 2021, Tourcoing.

Gadianm en concert acoustique

Médiathèque André Malraux, le samedi 9 octobre à 19:30

Le groupe Gadianm s’amuse sur des rythmiques maloya et gwoka. Entourée de musiciens soucieux de rendre hommage à leurs origines, Ccile pose des mélodies sereines et inspirées. Le mariage est heureux entre des îles au passé commun, à la créolité féroce, et à l’énergie sans cesse nourrie par la terre d’origine, mais aussi par la soul et le jazz.

Gratuit, sur réservation.Tout public.

A la rencontre du “Kreol Groove” du groupe Gadianm dont la musique puisant sa source dans le maloya réunionnais et le gwoka antillais nous fera chalouper et terminer en beauté cette nuit 2021.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-Ville Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T19:30:00 2021-10-09T20:30:00