GAD’DEM La Place Paris, vendredi 2 février 2024.

Le vendredi 02 février 2024

de 19h00 à 22h00

.Tout public. Jusqu’à 10 ans. payant

Le club ODV lance sa première soirée le 2 février 2024, une soirée hip hop qui aura lieu de 19h à 00h30 avec tous vos super héros au contrôle.

Retrouvez en live AXIS, CYANURE et TEST du groupe ATK, Retro Lazer (Le Jouage/James Delleck) et DJEX. Et aux platines DJ Lowcut, DJ Gero et Jeeraf.

Venez également vous balader dans l’exposition du collectif ODV (Astro, Haribow, Shane, Rev, Dcens, Shue, Media, STKFR et bien d’autres) et admirez en live les performances des artistes du ODV CLUB qui vont spray en direct des murs pour l’occasion.

Choisis ton plus bel outfit, fais tes lacets et rejoins-nous sur le dance floor le plus artistique de la Capitale pour un événement mémorable.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://laplace-paris.com/agenda/ https://link.dice.fm/D1e8b13615a0

Haribow