Zénith, le mardi 12 avril 2022 à 20:00

_Report du 06/12/20 puis du 19/10/21_ « D’AILLEURS » , le nouveau one-man show de Gad Elmaleh en tournée dans toute la France dès le 28 avril 2020. 5 ans après « Sans tambour » et une tournée internationale avec un spectacle en anglais dans plus de 15 pays, Gad Elmaleh est de retour avec un one-man show inédit : « D’ailleurs ». Gad Elmaleh sillonnera la France durant près de deux ans avec un 6e spectacle mêlant stand-up et personnages.

Carré Or : 75€ / Cat 1 : 65€ / Cat 2 : 54€

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly

2022-04-12T20:00:00 2022-04-12T22:00:00

