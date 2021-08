Gad Elmaleh – D’ailleurs Atlantia Palais des Congrès, 12 septembre 2021, La baule.

Gad Elmaleh – D’ailleurs

Atlantia Palais des Congrès, le dimanche 12 septembre à 18:00

### **Gad Elmaleh “D’ailleurs”** 5 ans après « Sans tambour » et une tournée internationale avec un spectacle en anglais dans plus de 15 pays, Gad Elmaleh est de retour avec un one-man show inédit : « D’AILLEURS ». Gad Elmaleh sillonnera la France avec son 6e spectacle mêlant stand-up et personnages. Un retour tant attendu auprès du public. Gad Elmaleh vous réserve des sketchs inédits, des blagues à mourir de rire ! **[Réservez vite vos places : BILLETTERIE ](https://www.ospectacles.fr/billet/gad-elmaleh-en-spectacle-a-la-baule-copy-dailleurs-la-baule-latlantia-7124/)** **INFORMATIONS IMPORTANTES Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur. Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :** * Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation * Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition * Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium * Sens de circulation et parcours de visite fléché * Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

Gad Elmaleh “D’ailleurs” 5 ans après « Sans tambour » et une tournée internationale avec un spectacle en anglais dans plus de 15 pays, Gad Elmaleh est de retour avec un one-man show inédit : « D’…

Atlantia Palais des Congrès 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T18:00:00 2021-09-12T20:00:00