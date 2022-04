GAD ELMALEH 23.04.2022 ZÉNITH LIMOGES Zénith Limoges Métropole Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

GAD ELMALEH 23.04.2022 ZÉNITH LIMOGES Zénith Limoges Métropole, 23 avril 2022, Limoges. GAD ELMALEH 23.04.2022 ZÉNITH LIMOGES

Zénith Limoges Métropole, le samedi 23 avril à 20:00

7 ans après « Sans tambour » et une tournée internationale avec un spectacle en anglais dans plus de 15 pays, Gad Elmaleh est de retour avec un one-man show inédit : « D’AILLEURS ». Gad Elmaleh sillonnera la France durant près de deux ans avec un 6e spectacle mêlant stand-up et personnages. Rendez-vous le 23 avril pour un retour tant attendu auprès du public.

de 54€ à 75€

“D’ailleurs” le nouveau spectacle de Gad ELMALEH sur scène Zénith Limoges Métropole 16 Av. Jean Monnet, 87100 Limoges Limoges Uzurat Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Zénith Limoges Métropole Adresse 16 Av. Jean Monnet, 87100 Limoges Ville Limoges lieuville Zénith Limoges Métropole Limoges Departement Haute-Vienne

Zénith Limoges Métropole Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

GAD ELMALEH 23.04.2022 ZÉNITH LIMOGES Zénith Limoges Métropole 2022-04-23 was last modified: by GAD ELMALEH 23.04.2022 ZÉNITH LIMOGES Zénith Limoges Métropole Zénith Limoges Métropole 23 avril 2022 Limoges Zénith Limoges Métropole Limoges

Limoges Haute-Vienne