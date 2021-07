Mane Château Sauvan Alpes-de-Haute-Provence, Mane GABY LA MAGNIFIQUE Château Sauvan Mane Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Château Sauvan, le mercredi 11 août à 20:30

Tournée soutenue par la DRAC PACA dans le cadre du plan de relance culture « Relançons l’été 2021 ». Diffusion dans de nouveaux lieux de cultures, hors zone urbaine, dans des domaines viticoles et lieux patrimoniaux. Gaby la Magnifique retrace la vie fabuleuse de Gaby Deslys. femme moderne et libre du début du XXème siècle, qui allait ramener de ses tournées américaines le Jazz en France et inventer un genre théâtral nouveau : La Revue à grand spectacle. ​ Idée originale de Jean-Christophe Born, texte de Mireille Doering, mise en scène de Catherine Sparta, chorégraphie de Sébastien Oliveros, costumes atelier Sevin-Doering. ​ Un vrai mélange des genres ! Théâtre Musical, Comédie Musicale, Music-Hall, Cabaret, numéros de magie, musiques et chansons originales remasterisées, Ragtimes, Jazz.

15€ 20€ 25€

La fabuleuse histoire de Gaby Deslys Château Sauvan 04300 Mane, France Mane Alpes-de-Haute-Provence

2021-08-11T20:30:00 2021-08-11T22:00:00

