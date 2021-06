« GABY LA MAGNIFIQUE » Carrières de Rognes, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Rognes.

« GABY LA MAGNIFIQUE »

Carrières de Rognes, le samedi 24 juillet à 21:30

Spectacle organisé par le service Culture. Conçu et écrit par Jean-Christophe Born et Mireille Doering-Born. Dans le cadre des reports des Tournées Intercommunales 2020. GRATUIT. RESERVATIONS AUPRES DE L’OFFICE DE TOURISME : 04.42.50.13.36 ⚠ Attention, toutes les manifestations annoncées sont susceptibles d’être annulées ou reportées. ↪ La fabuleuse histoire de Gaby Deslys – Spectacle musical – Création Septembre 2020 Gaby la Magnifique retrace la vie fabuleuse de Gaby Deslys. Femme moderne et libre du début du XXème siècle, qui allait ramener de ses tournées américaines le Jazz en France et inventer un genre théâtral nouveau : La Revue à grand spectacle. Un vrai mélange des genres ! Théâtre Musical, Comédie Musicale, Music-Hall, Cabaret, numéros de magie, musiques et chansons originales remasterisées, Ragtimes, Jazz. Idée originale de Jean-Christophe Born, sur un texte de Mireille Doering Born, une mise en scène de Catherine Sparta avec June Van der Esch, Jean-Christophe Born et Diego Bordonaro DISTRIBUTION : June Van der Esch Jean-Christophe Born Diego Bordonaro Durée du spectacle 1h40 – Texte en français, chansons en français et anglais. [http://www.gabydeslys.com/spectacle](http://www.gabydeslys.com/spectacle)

Gratuit

♫♫♫

Carrières de Rognes avenue de Lambesc 13840 ROGNES Rognes Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T21:30:00 2021-07-24T23:00:00