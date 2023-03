Fenêtres sur… gaby kretz Sermersheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Sermersheim

Fenêtres sur… gaby kretz, 31 mars 2023, Sermersheim. Fenêtres sur… 31 mars – 2 avril gaby kretz Cette ouverture d’atelier s’inscrit dans une démarche de partage, de grandissement par l’artisanat d’art sous différentes formes.

Gaby Kretz, dans son bel espace, en Centre Alsace, dans une ancienne ferme à l’ombre d’un beau jardin, expose ses personnages tout de terre, croisés et ramenés de ses voyages intérieurs.

En ces temps dommageables à notre calme intérieur, ces temps de tumulte où l’actualité nous assène son lot de drames quotidiens, les artisans nous rappellent que un des essentiels, la beauté, se découvre au détour d’un chemin, dans la proximité tout simplement.

J’associe durant ces 3 jours d’autres artisans (textile,céramique, métal…)qui sont dans une démarche proche, rejoignant cet acte créatif et de partage, qui allient beauté, savoir faire, geste, aventure….et qui sont soucieux du contact. gaby kretz 6 rue de l’abreuvoir 67230 Sermersheim Sermersheim 67230 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « gaby.kretz@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0676380524 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0670494407 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T20:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 textile céramique gaby kretz

