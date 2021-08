Paris La Gaîté Lyrique île de France, Paris Gabuzomeu • Capitaine futur La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’évènement: île de France

GABUZOMEU, un ciné-concert-spectacle avec Gregaldur Filant à vive allure dans un fond de ciel radieux de l’Entr’espace, Capitaine futur voit un ovni aux formes changeantes faire irruption et jette une passerelle à ce drôle d’oiseau qui parle couramment le Gabuzomeu. ➕ d’infos : https://gaite-lyrique.net/evenement/gabuzomeu ❓Qui est GREGALDUR❓ La musique de Gregaldur prend son souffle dans le GRM, le Groupe de Recherche Musicale, fleuron de la culture audiovisuelle française et internationale de 1960 à 1975. Associant une scénographie loufoque, un titre tout droit sorti des Shadoks, une musique fabriquée avec des objets du quotidien et les courts-métrages en forme de fables animées du faiseur d’images polonais Piotr Kamler, l’homme-orchestre Gregaldur nous conduit à bord de son enceinte métallique tout-terrain vers Gabumozeu, un monde éphémère et baroque fait d’images, de matières, de couleurs intenses et d’ombres mouvantes, complexe et contradictoire mais possédant son implacable logique interne. _____________________________ INFOS PRATIQUES 26.09.21 à 15h15 Tarif plein : 7€ Tarif adhésion (avec la carte Club Capitaine futur @ Gaîté Lyrique) : 4€ Auditorium de la Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, 75003 PARIS Spectacles -> Jeune public La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003 Contact :La Gaîté Lyrique 0 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique https://twitter.com/gaitelyrique Spectacles -> Jeune public

