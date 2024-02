Gabrielle Rachel Quartet Le Baiser Salé Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. payant Tarif web : 20 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

Entre trombone et voix, Gabrielle Rachel nous emmène sur son chemin du jazz !

Gabrielle Rachel trombone/voix, Clément Simon piano, Romain Sarron batterie

Profondément influencée par les grands noms du jazz américains tels qu’Ella Fitzgerald ou Jay Jay Johnson, Gabrielle Rachel revisite cette musique à travers des compositions originales et des standards. Le trombone, aussi riche d’expressivité dramatique que d’énergie, est souvent considéré comme l’instrument le plus proche de la voix. C’est donc tour à tour que Gabrielle Rachel les fait murmurer sourdement, chanter les passions humaines et les bruits de la nature, éclater en horribles cris, entonner une clameur de joie ou sonner un hymne à l’amour.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20240321

GABRIELLE RACHEL QUARTET