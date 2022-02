Gabriela Montero Soissons, 26 février 2022, Soissons.

Gabriela Montero Soissons

2022-02-26 – 2022-02-26

Soissons Aisne Soissons Aisne

« Une artiste hors norme et un récital original, du clavier au cinéma, du grand répertoire à l'improvisation, cet art familier des pianistes virtuoses du XIXe siècle aujourd'hui inusité. Un art ici mis au service de Chaplin et de The Immigrant, comédie romantique de 1917 qui met en scène Charlot arrivant aux États-Unis. Un thème fédérateur de ce programme associant trois des plus immenses musiciens russes, eux-mêmes expatriés outre-Atlantique et en Europe. À l'instar de Chaplin chassé pour sa part d'Amérique, qui fréquenta Stravinsky. Un univers de rencontres et d'échanges, ponctué pour conclure par la proposition alléchante de Gabriela Montero : improviser sur des thèmes proposés spontanément par le public ! »

Programme

Sergueï Prokofiev,Sarcasmes Op. 17

Sonate n° 2 en ré mineur op.14

Sergueï Rachmaninov

Sonate n°2 op.36

Igor Stravinsky

Sonate en Fa dièse mineur

Charlie Chaplin

The Immigrant

Film muet projeté avec

accompagnement improvisé de Gabriela Montero

info@citedelamusique-grandsoissons.com +33 3 23 59 10 12

Soissons

