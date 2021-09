GABRIEL ZUFFEREY SOLO AMR / Sud des Alpes, 2 octobre 2021, Genève.

GABRIEL ZUFFEREY SOLO

AMR / Sud des Alpes, le samedi 2 octobre à 21:45

« Lasse des combats inutiles, infertiles, même pas infantiles… Hâte de s’immerger, plonger, ressortir la tête, haute¹, sans N. ATLAS² Finally³; le commencement, commitment; Engagement, l’arme à l’œil⁴, l’ouvrage (on ne dit pas tout…) » ¹ ôte-haine ² at — l’As; mythique, cartographique, ou montagne (Maroc → gnawa), Atlanta… ³ my love has come along… At last ⁴ alarmée, la larme s’arme de charme (engagez-vous, qu’y disaient…) ⁵ Naw, que tout tend à distraire, que le Son se fasse masse… Gabriel Zufferey, piano, Pianet (clavier électrique type Fender Rhodes), MPC (machine électronique à samplers), percussion (grelots au pied)

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, JCB, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



