Gabriel Tur + OETE Le Hasard Ludique, 12 mai 2022, Paris. Le jeudi 12 mai 2022

de 20h00 à 23h00

. payant prévente : 10€*

Pour fêter la sortie de son deuxième EP “Ville en feu”, Gabriel Tur va enflammer le Hasard Ludique avec des surprises et des invités. Le jeune Oete révélation de la nouvelle scène française ouvrira la soirée sous de bons auspices. Le lien entre ces deux chanteurs se trouve en filigrane de lives très performatifs, puisqu’ils ont en commun la scène et le spectacle vivant dans leur parcours (danse, cirque, théâtre). Entre le feu de Gabriel et le poète qui a renié son P, la soirée va être de haute volée sous le signe d’un show énergique et libérateur ! Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

