Amoureux des arts, bibliophile et collectionneur passionné, Gabriel Thomas eût un rôle majeur dans le développement artistique de son temps. Financier aux talents multiples, Gabriel Thomas s’est impliqué dans le développement de nombreux lieux de divertissement parisiens au tournant du siècle. Homme d’affaires brillant, et doté d’un fort esprit d’entreprise, il fut à la fois directeur du musée Grévin, administrateur de la Tour Eiffel dès 1889, de la Société du Trottoir roulant pour l’Exposition universelle de 1900, gestionnaire du funiculaire de Meudon- Bellevue, mais aussi futur créateur du Théâtre des Champs-Élysées.

Passionné par les arts et la littérature, ce fut aussi un collectionneur ardent, en particulier de Maurice Denis, dont il est le principal commanditaire après 1900, mais aussi de sa cousine germaine, la peintre impressionniste Berthe Morisot. Bibliophile averti, amateur de livres anciens et modernes, il initia des publications luxueuses, à l’instar de la Vita Nova ou des Petites Fleurs de saint François, illustrées par Denis. Sa demeure à Meudon, aujourd’hui disparue, fut un véritable musée, dédié aux artistes qu’il admirait.

Son action, discrète mais efficace, en faveur des artistes de son temps révèle l'esprit d'initiative d'un animateur essentiel de la vie artistique parisienne au début du XXe siècle, aujourd'hui injustement méconnu. La conférencière : Clémence Gaboriau, historienne de l'art.

