Espace Alexandre Gautier, le samedi 4 septembre à 20:30

L’interprétation puissante de ce chanteur à la voix caractéristique vient donc rencontrer les influences du Cap Vert, de l’Angola ou encore de la Guinée Bissau, donnant à son groupe un son unique au croisement de la chanson française et de la World musique. Écouter « Lua » : [[https://ffm.to/gabrielsaglio-lua.opr](https://ffm.to/gabrielsaglio-lua.opr)](https://ffm.to/gabrielsaglio-lua.opr) En 1ere partie, dès 18h : Waldden

Gratuit

Une fois de plus entouré de ses brillants musiciens, Gabriel Saglio s’intéresse cette fois aux musiques de l’Afrique lusophone. Espace Alexandre Gautier varades Loireauxence Varades Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T22:00:00

