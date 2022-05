Gabriel o Pensador Espace Julien, 13 mai 2022, Marseille.

Gabriel o Pensador

Espace Julien, le vendredi 13 mai à 20:00

Cette année de reprise pour le monde culturel, après l’arrêt par la pandémie, Gabriel o Pensador fête les 25 ans de l’album Quebra Cabeça. Un jalon dans l’histoire de la musique brésilienne avec plus d’un million et demi d’exemplaires physiques vendus, l’album sera le thème de la tournée que le rappeur effectuera au Brésil et à l’étranger. Des chansons devenues éternelles et qui ont influencé la vie de millions de fans, de différentes générations, sont au répertoire aux côtés des classiques d’autres albums, ds singles récemment sortis et inédits qui composent le nouvel album de O Pensador. Gabriel part sur la route avec son énergie vibrante habituelle amplifiée par le désir de redécouvrir son public fidèle et les nouveaux fans avec lesquels il était cantonné à socialiser en ligne . Au répertoire sont de retour les morceaux Sem Saúde, Dança do Desempregado, Pra Onde Vai? e Eu e a Tábua, en plus d’une nouvelle version pour En La Casa que junto com Pátria Que Me Pariu, Festa da Música, Cachimbo da Paz et 2345meia78, nous emmène à l’immersion dans cet album aux grooves inoubliables. Un voyage dans le temps, pas seulement vers les années 90, mais aussi pour l’avenir du rap, avec ses nouveaux beats et flows. Difficile de décrire ce spectacle à la fois intense et chargé de positivité, avec un groupe composé de DJ/beatmaker, basse, guitare et batterie , dans lequel les improvisations hip hop sont toujours présentes, avec beaucoup d’interactivité avec le public.

26,50€ en pré-vente

♫♫♫

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T23:00:00