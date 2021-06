Paris Bibliothèque Vaugirard Paris Gabriel Kinsa : Métamorphose Bibliothèque Vaugirard Paris Catégorie d’évènement: Paris

Gabriel Kinsa : Métamorphose Bibliothèque Vaugirard, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 10h à 11h

gratuit

Spectacle du conteur Gabriel Kinsa destiné à un public familial à partir de 6 ans Gabriel n’a qu’un mot à dire et hop ! Vous voilà au village, celui du fleuve Kongo où les toits des cases sont aussi vastes que le ciel étoilé. Vous savez ce que l’on doit faire quand on tombe nez-à-nez avec un lion ? Non ? Eh bien lui non plus… Finalement, si vous suivez celui qui se cache dans une graine d’arachide, vous découvrirez peut-être la magie de la métamorphose. Public familial à partir de 6 ans. Merci de bien respecter la tranche d’âge minimum afin de garantir le bon déroulement de la représentation Réservation obligatoire. Un seul adulte accompagnant par enfant ou groupe d’enfants Samedi 26 juin 2021 – 10 h | 11 h Spectacles -> Jeune public Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe Paris 75015

