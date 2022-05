Gabriel Giordano, 30 juin 2022, .

Gabriel Giordano

2022-06-30 – 2022-06-30

Gabriel Giordano est un chanteur, musicien-compositeur et interprète qui, accompagné de sa guitare, nous fait voyager dans un univers musical très varié… De ses origines Italo-argentines, il a hérité une superbe voix, puissante et riche, et une musicalité qui colorent à souhait ses créations et quelques covers revisités, nous promettant un moment rempli de « Good Vibes », le temps d’une soirée …

Gabriel est un habitué de La Luna Negra, que nous avons plaisir à suivre au long des années, le voyant éclore et s’affirmer avec sa gentillesse toute naturelle et cette chaleur intérieure propre à ses origines. Un artiste complet, un chanteur hors pair, une âme solaire !

+33 5 59 25 78 05

Luna negra

