Gabriel Fauré et Franz Schubert par le Chœur de Chambre Éclats de Voix Chapelle de l'Immaculée, 17 novembre 2021, Nantes.

Horaire : 20:30

Gratuit : non 12 € / 10 € réduit / Gratuit (moins de 12 ans) Billetterie : eclatsdevoix.fr Concert. Le Chœur de Chambre Éclats de voix, sous la direction de Gérard Baconnais, interprétera le REQUIEM, le Cantique de Jean Racine et deux motets de Gabriel FAURÉ, ainsi que des oeuvres sacrées pour choeur de Franz SCHUBERT, dont une longue réflexion sur la mort dans Begräbnislied et les seules quatre pièces de 1816 écrites pour chœur mixte nous transportant d’un Salve Regina à l’atmosphère apaisante au Gott im Ungewitter à l’écriture contrastée rappelant les chœurs d’opéra. Chapelle de l’Immaculée adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien

