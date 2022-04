Gabriel Fauré – Chœur Philharmonique et l’Orchestre Philharmonique de Marseille Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement

Gabriel Fauré – Chœur Philharmonique et l’Orchestre Philharmonique de Marseille Marseille 4e Arrondissement, 21 mai 2022, Marseille 4e Arrondissement. Gabriel Fauré – Chœur Philharmonique et l’Orchestre Philharmonique de Marseille Eglise Sainte-Marie-Magdeleine Les Chartreux 26 Place Edmond Audran Marseille 4e Arrondissement

2022-05-21 – 2022-05-21 Eglise Sainte-Marie-Magdeleine Les Chartreux 26 Place Edmond Audran

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Au programme, les principales œuvres de Gabriel Fauré (Requiem au complet, les Djinns, Pavane, Madrigal, Cantique de Jean Racine).



Chants interprétés par le Chœur Philharmonique de Marseille et l’Orchestre philharmonique de Marseille (chef de chœur Jean Emmanuel Jacquet, professeur au conservatoire de Marseille.



Solistes : Claudia Sorokina (soprano) et Antoine Abello (baryton-basse) Chants interprétés par le Chœur Philharmonique de Marseille et l’Orchestre Philharmonique de Marseille. https://www.choeurphilharmoniquemarseille.fr/ Au programme, les principales œuvres de Gabriel Fauré (Requiem au complet, les Djinns, Pavane, Madrigal, Cantique de Jean Racine).



Chants interprétés par le Chœur Philharmonique de Marseille et l’Orchestre philharmonique de Marseille (chef de chœur Jean Emmanuel Jacquet, professeur au conservatoire de Marseille.



Solistes : Claudia Sorokina (soprano) et Antoine Abello (baryton-basse) Eglise Sainte-Marie-Magdeleine Les Chartreux 26 Place Edmond Audran Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Adresse Eglise Sainte-Marie-Magdeleine Les Chartreux 26 Place Edmond Audran Ville Marseille 4e Arrondissement lieuville Eglise Sainte-Marie-Magdeleine Les Chartreux 26 Place Edmond Audran Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-4e-arrondissement/

Gabriel Fauré – Chœur Philharmonique et l’Orchestre Philharmonique de Marseille Marseille 4e Arrondissement 2022-05-21 was last modified: by Gabriel Fauré – Chœur Philharmonique et l’Orchestre Philharmonique de Marseille Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement 21 mai 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône