25 janvier 2022, Espace Culture, Cité scientifique,18h00 Gabriel Billon, L’analyse des contaminants dans l’eau : que cherche-t-on ? L’eau est une ressource précieuse dont la quantité et la qualité sont à sécuriser pour la survie des écosystèmes. En France l’eau est contrôlée de façon réglementaire (voir les sites internet : Légifrance, Agence Régionale de Santé, Agence de l’Eau Artois-Picardie) de la ressource jusqu’à notre robinet, mais également dans les cours d’eau et les plans d’eau, en sortie de stations d’épuration, d’usines… Au cours de son cycle, l’eau peut se charger en contaminants mais peut aussi se purifier. De nombreuses substances sont suivies selon les usages, mais pas toutes, avec des pas de temps variables. En zones littorales, il est parfois même plus pertinent de suivre les teneurs des contaminants dans les poissons, les sédiments ou les organismes filtreurs car les concentrations sont trop faibles dans la colonne d’eau. L’analyse d’une eau pour en déterminer sa composition est complexe, avec des précautions à prendre dès le prélèvement quand la mesure ne peut se faire in situ. Faut-il la filtrer par exemple ? Et quelle est la représentativité d’une analyse lorsque que l’on prélève 1L d’eau à l’échelle d’une rivière ? L’exposé que je vous propose abordera plusieurs de ces points en présentant quelques techniques analytiques couramment utilisées dans le domaine pour l’analyse des nutriments, des métaux et des substances organiques (pesticides, médicaments…). De nombreux exemples tirés d’études régionales réalisées dans mon équipe au LASIRE viendront illustrer cette véritable problématique de recherche pluridisciplinaire. Gabriel Billon est professeur à l’université de Lille, UMR-CNRS/U-Lille 8516 : LASIRE

