Petit marché de producteurs locaux et repas « paysans producteurs » Gabriac, 15 juillet 2023, Gabriac.

Gabriac,Aveyron

Dans un cadre unique, le jardin de la microbrasserie, au cœur du village, venez à la rencontre de producteurs de bière artisanale, de miel, de savons, de bougies végétales et partagez un repas savoureux confectionné avec les produits de la ferme..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . 18 EUR.

Gabriac 12340 Aveyron Occitanie



In the unique setting of the microbrewery’s garden, in the heart of the village, come and meet producers of craft beer, honey, soaps and plant-based candles, and share a tasty meal made with products from the farm.

En un marco incomparable, el jardín de la microcervecería, en el corazón del pueblo, venga a conocer a los productores de cerveza artesanal, miel, jabones y velas vegetales, y comparta una sabrosa comida elaborada con productos de la granja.

In einer einzigartigen Umgebung, dem Garten der Mikrobrauerei im Herzen des Dorfes, treffen Sie Produzenten von handwerklich hergestelltem Bier, Honig, Seifen, pflanzlichen Kerzen und teilen Sie eine leckere Mahlzeit, die mit den Produkten des Bauernhofs zubereitet wird.

